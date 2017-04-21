В Забайкалье осудили подростка за экстремизм в соцсетях
Несовершеннолетний житель Забайкалья получил условный срок за распространение экстремистских материалов в интернете.
В краевой прокуратуре уточнили, что в 2015 и 2016 годах подросток размещал в социальных сетях материалы и комментарии, направленные на разжигание ненависти к лицам других рас и национальностей. Кроме того, в этих публикациях эксперты обнаружили признаки призыва к борьбе против действующей власти «при помощи не мирных средств», передает РИА ФедералПресс.
Балейский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и четыре месяца условно с 9-месячным испытательным сроком.
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