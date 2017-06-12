В Забайкалье объявят траур по погибшим в ДТП

13 июня станет днем траура в Забайкальском крае по жертвам ДТП, произошедшего минувшей ночью.

«Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия», - цитирует ТАСС главу региона Наталью Жданову.

ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего паломников, произошло на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус съехал в кювет и перевернулся, предполагается, что водитель не справился с управлением.

Согласно последним данным, жертвами происшествия стали 12 человек: 10 погибли на месте и еще двое скончались по дороге в больницы. Пострадали около 40 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.