В Забайкалье объявят траур по погибшим в ДТП
13 июня станет днем траура в Забайкальском крае по жертвам ДТП, произошедшего минувшей ночью.
«Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия», - цитирует ТАСС главу региона Наталью Жданову.
ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего паломников, произошло на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус съехал в кювет и перевернулся, предполагается, что водитель не справился с управлением.
Согласно последним данным, жертвами происшествия стали 12 человек: 10 погибли на месте и еще двое скончались по дороге в больницы. Пострадали около 40 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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