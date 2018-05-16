Забастовка парализовала работу крупного предприятия на Украине

Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал» в Кривом Роге встал из-за отказа рабочих железнодорожного цеха использовать неисправную технику.

По словам председателя первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрия Самойлова, рабочие начали действовать по инструкции. В результате локомотивы не сдвинулись с места. Поскольку производство на комбинате зависит именно от железнодорожного транспорта, работа замерла.

В частности, остановлены мартеновский и конвертерный цехи. «А это может привести к катастрофическим последствиям», - цитирует Самойлова РИА «Новости».