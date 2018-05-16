Забастовка парализовала работу крупного предприятия на Украине
Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал» в Кривом Роге встал из-за отказа рабочих железнодорожного цеха использовать неисправную технику.
По словам председателя первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрия Самойлова, рабочие начали действовать по инструкции. В результате локомотивы не сдвинулись с места. Поскольку производство на комбинате зависит именно от железнодорожного транспорта, работа замерла.
В частности, остановлены мартеновский и конвертерный цехи. «А это может привести к катастрофическим последствиям», - цитирует Самойлова РИА «Новости».
Следующая новость Флот НАТО теряет лидирующие позиции в мире
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии