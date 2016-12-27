Юрия Лужкова выписали из больницы
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы. Об этом рассказал представитель пресс-службы бывшего градоначальника.
Новогодние праздники Лужков планирует провести в кругу родных, передает ТАСС.
Бывший мэр был госпитализирован на прошлой неделе, после того как почувствовал себя плохо на деловой встрече в МГУ. При этом отмечалось, что госпитализация не носит экстренный характер.
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