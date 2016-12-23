Юрия Лужкова госпитализировали и вывели из состояния клинической смерти
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь.
- Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию, - сообщил «Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах столицы.
Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.
- Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем, - заявил он.
Теребков заметил также, что жизни Лужкова ничто не угрожает.
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