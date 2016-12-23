Юрия Лужкова госпитализировали и вывели из состояния клинической смерти

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь.

- Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию, - сообщил «Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах столицы.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.

- Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем, - заявил он.

Теребков заметил также, что жизни Лужкова ничто не угрожает.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Персоны: Юрий Лужков
Следующая новость Путин затруднился назвать сроки своей встречи с новым президентом США Трампом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО