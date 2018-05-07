Юрий Трутнев останется вице-премьером России

Вице-премьером России останется занимавший этот пост ранее Юрий Трутнев, рассказал источник в кабинете министров.

По словам собеседника «Интерфакса», Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией «Единая Россия», поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Он также предположил, что Медведев предложит не менять полномочия Трутнева.

Ранее кандидат в премьер-министры Медведев, которого на этот пост предложил президент России Владимир Путин, сообщил, кому он предлагает занять посты вице-премьеров. Кандидатуру самого Медведева на пост премьер-министра РФ Госдума рассмотрит 8 мая.