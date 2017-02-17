Юрий Бамшет станет Почетным гражданином Сочи
Музыкант Юрий Башмет согласился на предложение властей Сочи о присвоении ему звания Почетного гражданина города.
«Мне это очень приятно и ответственно», - цитирует музыканта ТАСС. По его словам, он довольно часто получает такие предложения, в том числе и от зарубежных городов.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал Башмета настоящим патриотом Сочи. По его словам, артист неформально относится к проводимым в городе культурным мероприятиям и стремится сделать их запоминающимися.
В Сочи стартует Десятый Зимний международный фестиваль искусств под руководством Башмета. Он продлится 10 дней, в течение которых сочинцы и гости города смогут увидеть мировые премьеры и лучшее из программ прошлых лет.
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