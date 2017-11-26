Юристы оспорят санкции против Крыма

Юристы готовят документы для оспаривания санкций против Крыма, заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

Он сказал «РИА Новости»: «Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем».

Молохов отметил, что работа ведется в двух направлениях: оспаривание персональных санкций и санкций против полуострова. Эксперт подчеркнул, что оспаривание санкций в отношении Крыма осложняется тем, что «судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы». Он подчеркнул, что вопрос финансирования этих действий пока не решен.

Крым стал российской территорией по итогам референдума, проведенного в 2014 году. За воссоединение региона с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В ответ на это страны Запада ввели санкции против России и Крыма.