Юрист объяснил запрет российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018

Российским паралимпийцам будет запрещено принимать участие в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане до тех пор, пока Российский паралимпийский комитет не восстановит членство в Международном паралимпийском комитете. Такое объяснение последним решениям МПК дал спортивный юрист Артем Пацев.

- Отборочные состязания на Паралимпиаду 2018 года являются международными соревнованиями, а МПК давно не допускает на них российских паралимпийцев. Все это будет происходить до тех пор, пока ПКР не будет восстановлен в рядах МПК. Такая же проблема и в российской легкой атлетике, — рассказал Пацев RT.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам принимать участие в квалификационных турнирах к Играм-2018.

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