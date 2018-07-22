Юрист из Германии переплыл Байкал

Гражданин Германии Фальк Тишендорф переплыл одно из самых глубоких озер планеты – Байкал.

Он стартовал из бухты Ая в Иркутской области, а финишировал в Энхалуке. Свое желание преодолеть Байкал немец объяснил желанием узнать больше о России, передает телеканал «360».

Вместе с Тишендорфом дистанцию планировали преодолеть еще шесть человек, однако решились лишь двое. При этом приятель Тишендорфа быстро сошел с дистанции.

В 2004 году японец установил мировой рекорд, проплыв 15 часов и 36 километров в холодной воде Байкала. Мужчина стал первым человеком на планете, который вплавь переплыл озеро.