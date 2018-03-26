На Юпитере бушует «призрак»

Национальное космическое агентство США опубликовало гиф-анимацию, показывающую замедленное движение циклона на южном полушарии Юпитера.

Шторм, бушующий в Южном умеренном поясе Юпитера, получил название STB Ghost, что в переводе с английского языка означает «привидение».

Изображения циклона были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno во время десятого сближения с Юпитером, сообщает «РИА Новости».