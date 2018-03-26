На Юпитере бушует «призрак»
Национальное космическое агентство США опубликовало гиф-анимацию, показывающую замедленное движение циклона на южном полушарии Юпитера.
Шторм, бушующий в Южном умеренном поясе Юпитера, получил название STB Ghost, что в переводе с английского языка означает «привидение».
Изображения циклона были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno во время десятого сближения с Юпитером, сообщает «РИА Новости».
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