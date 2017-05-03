Юный москвич стал фаворитом «Евровидения-2017»

Фаворитом международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет 13 мая в Киеве, стал 17-летний москвич Кристиан Костов, представляющий Болгарию.

Эксперты сходятся во мнении, что 17-летний Кристиан сможет составить достойную конкуренцию итальянскому участнику, считавшемуся фаворитом конкурса.

Как отмечается в материале, Костов пел в студии «Непоседы», а также принимал участие в шоу Первого канала «Голос. Дети» в 2013 году.

Скорее всего, москвич получит дополнительные голоса от русскоговорящего населения европейских стран.

Россия в этом году не будет принимать участие в «Евровидении» из-за скандала с запретом на въезд в Украину певицы Юлии Самойловой, которая должна была выступить на конкурсе с песней Flame Is Burning, сообщает «РИА Новости».

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