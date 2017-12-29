Юный житель Приморья получил подарок от президента России

13-летний школьник из Приморья получил в подарок от президента России Владимира Путина компьютер.

О мечте подростка главе государства написала его мама. Дело в том, что мальчик страдает от онкологического заболевания, все средства семьи уходят на покупку дорогих лекарств.

Ребенок перенес несколько операций, которые дали положительный результат. Мальчик пошел на поправку. Для укрепления здоровья ребенка медики порекомендовали семье переехать в сельскую местность. Однако все друзья мальчика остались по прежнему месту жительства. Компьютер для него – единственная возможность общаться с ними в интернете, сообщает «ФедералПресс».

Подарок главы государства подростку вручили представители администрации региона.