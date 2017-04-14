Юноша в Петербурге пострадал от собственного взрывного устройства
Следствие установило, что юноша, недавно пострадавший в Петербурге от неустановленного взрывного устройства, изготовил его сам.
По данным регионального управления СКР, молодой человек является студентом одного из вузов Северной столицы и увлекается химией.
В настоящее время он находится в реанимации с травмами обеих рук. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
По факту взрыва СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), передает ТАСС.
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