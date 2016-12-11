Юнкер выступил за сближение Турции с Евросоюзом
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за продолжение переговоров о вступлении Турции в ЕС.
По его словам, нельзя замораживать переговоры с Турцией, так как необходимо, чтобы Анкара вновь встала на путь сближения с Евросоюзом.
При этом председатель ЕК отметил, что Еврокомиссия сейчас не занимается вопросом новых переговоров по данному вопросу.
24 ноября Европарламент одобрил резолюцию о приостановке переговоров о вступлении Турции в Европейский союз из-за действий руководства страны, пишет газета «Известия».
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