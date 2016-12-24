Юнкер выступил против смены курса миграционной политики
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поддержал действующий курс миграционной политики, несмотря на произошедший теракт в Берлине.
- Европа должна предоставлять убежище людям, которые бегут из горячих точек и спасаются от террора, - приводит ТАСС слова Юнкера.
Он также призвал не подозревать всех беженцев в терроризме, отметив, что европейские ценности, форма сосуществования в условиях свободы и открытости является лучшим оружием против терроризма. Юнкер указал на необходимость улучшения обмена информацией внутри Шенгена и перекрытия каналов финансирования террористов.
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