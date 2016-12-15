Юнкер счел наивным предложение о новых санкциях против РФ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал наивными предложения некоторых европейских политиков ввести новый санкции против России в связи с ситуацией в Сирии.

«Тот, кто думает, что введение дополнительных санкций поможет разрешить сирийскую драму, проявляет особую форму наивности», цитирует ТАСС высказывание Юнкера в эфире телеканала ZDF. Он добавил, что на Россию подобная мера впечатления не произведет.

Сообщения о возможном введении дополнительных ограничений в отношении РФ в последнее время все чаще появляются в СМИ. В частности, накануне стало известно, что с предложением о новых антироссийских санкциях из-за ситуации в Алеппо выступил президент Украины Петр Порошенко.