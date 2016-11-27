Юнкер назвал мнение Обамы о России ошибочными
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не видит возможности скорой отмены санкций, действующих в отношении России.
При этом он призвал ЕС относиться к России как к равному партнеру, так как без России невозможно выстраивать безопасность в Европе. Глава ЕК напомнил, что Россия занимает территорию в три раза больше, чем Европа. По его мнению, к РФ надо относиться как к «большому объединению и гордой нации».
Юнкер также заявил, что не согласен с действующим президентом США Бараком Обамой, назвавшим Россию «региональной державой». - Такая оценка - большая ошибка, - сказал глава ЕК. Об этом сообщает «РИА Новости».
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