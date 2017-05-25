Юная художница из Подмосковья выиграла международный конкурс рисунка в Японии

Школьница Ангелина Крылова из подмосковного Красногорска получила приглашение из посольства Токио в России посетить Японию.

Поводом для этого послужила победа 15-летней художницы в международном конкурсе. Ее картина «Мордовская ферма», созданная при помощи черной гелевой ручки и двух маркеров, заняла первое место, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Японию школьница поедет вместе со своим преподавателем по рисунку. Все расходы по поездке организаторы конкурса взяли на себя.

По словам Ангелины, рисованием она увлеклась в детстве. На это ее вдохновил пример отца – художника-самоучки и творческая атмосфера в семье.

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