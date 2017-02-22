Юнармейцы получат макет Рейхстага для отработки тактики штурма в парке «Патриот»

Специально для игровых и тренировочных нужд военно-патриотического движения «Юнармия» в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» возводится копия здания германского Рейхстага, сообщил в среду глава Минобороны РФ во время выступления перед депутатами Госдумы.

Сергей Шойгу отметил, что макет Рейхстага, конечно, не будет полностью повторять оригинал. По его словам, строится он с целью, «чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», - сообщает «Интерфакс».

Министр обороны также рассказал, что в парке «Патриот» воссоздана полноразмерная партизанская деревня, и завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами.

Всероссийское военно-патриотическое движение молодежи «Юнармия» создано по инициативе Сергея Шойгу и зарегистрировано в июле прошлого года. Центральной площадкой для мероприятий организации стал парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке.