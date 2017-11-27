Юморист Михаил Галустян судится с шашлычниками
Российский юморист Михаил Галустян пожаловался в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области на рекламный щит в городе Копейске.
Местная шашлычная использовала портрет Галустяна для рекламы своей продукции.
При этом согласия правообладателя на использование данного изображения в рекламе получено не было.
Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря, передает ТАСС.
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