Юлию Тимошенко обвинили в госизмене

Фракция Блока Петра Порошенко обвинила бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в государственной измене из-за подписания с Россией контракта по поставке газа в 2009 году.

По словам главы фракции Артура Герасимова, национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура должны разобраться в ситуации и проинформировать парламент о результатах.

На проведение всех проверок депутат отвел две недели.

Он также отметил, что подписанный Тимошенко контракт — это не просто «преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов», сообщает Life.