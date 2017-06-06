Юлию Тимошенко обвинили в госизмене
Фракция Блока Петра Порошенко обвинила бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в государственной измене из-за подписания с Россией контракта по поставке газа в 2009 году.
По словам главы фракции Артура Герасимова, национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура должны разобраться в ситуации и проинформировать парламент о результатах.
На проведение всех проверок депутат отвел две недели.
Он также отметил, что подписанный Тимошенко контракт — это не просто «преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов», сообщает Life.
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