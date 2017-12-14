Юлию Тимошенко назвали самым лживым украинским политиком

Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила рейтинг «популистов и лжецов» среди политиков страны.

Рейтинг был составлен независимый аналитический проект VoxCheck на основе анализа нескольких сотен высказываний украинских политиков. Так, из почти полусотни цитат Тимошенко исследователи не обнаружили «лжи и манипуляции» только в четырех.

В общей сложности в рейтинг включены 15 человек. Второе место в нем занял депутат Рады Вадим Рабинович. Третьим стал сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, передает РИА «Новости».

Самыми правдивыми политиками оказались премьер Владимир Гройсман, президент Украины Пер Порошенко и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Первые двое в своих речах делают упор на статистику, а Саакашвили правдивость обеспечивает критика состояния экономики Украины и масштабов коррупции.

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