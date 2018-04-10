Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Юлию Скрипаль, отравленную неизвестным веществом вместе со своим отцом – британским шпионом Сергеем Скрипалем, предположительно, выписывают из больницы, сообщил британский телеканал Sky News с ссылкой на источники.

По данным журналистов, Юлию должны выписать 10 апреля, однако на данный момент она все еще находится в здании больницы.

Ожидается, что сегодня сотрудниками медучреждения будет сделано заявление.

Ранее родственница Скрипалей заявила, что Юлия хочет вернуться в Россию, где у нее собака и жених.

4 марта экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию, однако так и не смогли предоставить никаких доказательств. Из-за инцидента разгорелся крупный международный скандал, сообщает агентство Nation news.

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