Юлию Самойлову вновь заявили на «Евровидение»
На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию представит певица Юлия Самойлова.
Участвовать в конкурсе она будет с песней I Won’t Break («Я не сломаюсь»), сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Первый канал. «Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне», - сказала артистка.
Конкурс будет проходить в Лиссабоне в мае.
В прошлом году у Самойловой не получилось представить на «Евроивдении», проходившем в Киеве. Певицу не впустили на территорию Украины из-за выступлений в Крыму.
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