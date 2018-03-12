Юлию Самойлову вновь заявили на «Евровидение»

На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию представит певица Юлия Самойлова.

Участвовать в конкурсе она будет с песней I Won’t Break («Я не сломаюсь»), сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Первый канал. «Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне», - сказала артистка.

Конкурс будет проходить в Лиссабоне в мае.

В прошлом году у Самойловой не получилось представить на «Евроивдении», проходившем в Киеве. Певицу не впустили на территорию Украины из-за выступлений в Крыму.