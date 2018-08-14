Юлия Тимошенко взяла четкий курс на взятия трона у Петра Порошенко

Украинский политолог Владимир Шаповалов прокомментировал действия Юлии Тимошенко в правительстве страны.

В своем Facebook лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала запись, где привела сравнение украинцев с рабами Древнего Египта.

Политолог Владимир Шаповалов признался, что украинский политик практически попала в точку, при этом, не особенно сгустив краски.

Безработица вынуждает украинцев отправляться на заработки в соседние страны. Виной тому - нынешний курс киевских властей в экономике и политике.

Владимир Шаповалов напомнил, что Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг самых популярных украинских политиков. В ее ряды начинают переходить, в том числе, члены президентского блока, отмечает «Народные новости».

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