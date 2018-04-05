Лидер украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сменила имидж.

Политик появилась на заседании Верховной рады в стиле милитари, но с традиционной косой.

«Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично», - отметил пользователь соцсети Дмитрий Гейко, сравнив новый наряд Юлии с одеждой Иосифа Сталина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Другие пользователи предположили, что Тимошенко готовится к президентским выборам на Украине, сообщает Life.