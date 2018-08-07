Юлия Тимошенко отправила все правительство Украины на заработки

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объяснила, что экономику Украины спасут гастарбайтеры, в качестве которых она определила весь состав правительства страны.

По ее мнению, спасением для экономики Украины стали граждане страны, которые работают заграницей и перечисляют деньги родственникам на Родину.

Юлия Тимошенко отметила, что государственная казна Украины получает от гастарбайтеров пять миллионов евро в год, что является фактором, поддерживающим на плаву всю экономику страны.

В итоге, Юлия Тимошенко предложила всем членам украинского правительства отправиться на заработки за пределы страны, отмечает «НСН».

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