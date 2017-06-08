Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в госизмене

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко и премьера страны Владимира Гройсмана в государственной измене.

Она также потребовала объяснений по поводу их сотрудничества с Россией. Кроме того, Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в зарабатывании денег на войне.

Согласно сообщению партии, на заседании фракции «Батькивщина» было принято решение пригласить на следующее заседание Порошенко и Гройсмана.

Ранее фракция «Блок Петра Порошенко» обвинила Тимошенко, подписавшую газовые контракты с Россией в 2009 году, в «совершении госизмены», сообщает РИА Новости.

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