Юлия Тимошенко «напала» на президента Украины из-за Саакашвили

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что задержание бывшего губернатора Михаила Саакашвили произошло по указу президента Украины Петра Порошенко.

В социальной сети Facedook она написала: «Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы (Порошенко – прим. РП).

Тимошенко потребовала освободить Саакашвили и призвала «не позорить Украину в глазах всего мира и собственного народа», передает «Газета.ru».

Ранее он обратился к своим сторонникам с призывом 10 декабря принять участие в акции «За импичмент».