Юлия Тимошенко «напала» на президента Украины из-за Саакашвили
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что задержание бывшего губернатора Михаила Саакашвили произошло по указу президента Украины Петра Порошенко.
В социальной сети Facedook она написала: «Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы (Порошенко – прим. РП).
Тимошенко потребовала освободить Саакашвили и призвала «не позорить Украину в глазах всего мира и собственного народа», передает «Газета.ru».
Ранее он обратился к своим сторонникам с призывом 10 декабря принять участие в акции «За импичмент».
Следующая новость Форму для олимпийцев сошьют в России
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии