Юлия Тимошенко инициирует импичмент Петру Порошенко

Лидер украинкой партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициирует в Верховной Раде голосование по процедуре импичмента президента страны Петра Порошенко.

Оппозиционный блок и партия «Самопомощь» поддержали инициативу Тимошенко. Кроме того, за отставку украинского лидера выступают и некоторые внефракционные депутаты.

Как уточняет газета «Известия», конституция Украины предусматривает возможность импичмента президента, однако закона о его процедуре нет. Сейчас законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.

Как пояснили авторы документа, ныне действующего главу государства нужно отстранить от власти, потому что «терпеть коррупцию и злоупотребления уже нельзя».

Президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену или иное преступление. Сначала парламент инициирует процедуру и создает следственную комиссию, по результатам работы которой парламент принимает решение об обвинении. Решение депутатов должен проверить Конституционный суд, а после Верховный суд должен подтвердить наличие признаков преступления.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко и премьера страны Владимира Гройсмана в государственной измене. Она также потребовала объяснений по поводу их сотрудничества с Россией. Кроме того, Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в зарабатывании денег на войне.

Опрос, проведенный ранее социологической группой «Рейтинг», показал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является главным соперником Петра Порошенко на выборах президента Украины, которые состоятся с 2019 году, сообщает «Национальная служба новостей».