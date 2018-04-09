Юлия Скрипаль рассказала о самочувствии отца
Дочь экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля заявила в телефонном разговоре с сестрой, что все идут на поправку.
«Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые», — сказала Юлия Скрипаль в разговоре с родственницей.
При этом сестре Юлии Скрипаль подтвердила, что узнала голос родственницы.
4 марта Юлия и Сергей Скрипали были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил в отравлении веществом А-234 Россию, однако Москва это категорически отрицает, сообщает «РИА Новости».
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