Юлия Скрипаль рассказала о своем самочувствии

Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль сделала первое заявление после загадочного отравления в Великобритании.

По словам 33-летней россиянки, она очнулась более недели назад и с каждым днем ей становится все лучше.

«Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку... Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — говорится в заявлении Юлии, распространенном от ее имени Скотленд-Ярдом.

Скрипаль также поблагодарила всех за проявленный интерес и направленные ей добрые пожелания.

«Особенно мне хотелось бы отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец оказались недееспособны. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», - сказала Юлия Скрипаль.

4 марта экс-полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Не предъявив никаких доказательств, власти Великобритании выслали из страны 23 российских дипломата, сообщает ТАСС.

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