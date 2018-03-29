Юлия Скрипаль пошла на поправку
Британские медики объявили об улучшении состояния дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.
Директор по медицинской работе окружной больницы Солсбери Кристин Бланшар сообщила, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, ее состояние быстро улучшается и уже не оценивается как критическое, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.
В состоянии ее отца изменений не наблюдается – оно остается стабильно критическим.
Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в начале месяца. Лондон обвинил в этом Россию. Москва обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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