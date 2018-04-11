Юлия Скрипаль попросила сестру не приезжать к ней

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом, британским шпионом Сергеем Скрипалем в пригороде Лондона, попросила сестру не приезжать к ней в Великобританию и отказалась от помощи российского посольства, говорится в сообщении, распространенном Скотланд-Ярдом от имени российской гражданки.

«Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне и не пытаться связаться со мной в настоящий момент»,- говорится в заявлении Юлии.

Она также отметила, что заявления ее сестры Виктории не совпадают с убеждениями семьи Скрипалей.

Кроме того, она наотрез отказалась от помощи российского посольства, подчеркнув, что если передумает, то сама знает, как к ним обратиться.

Скрипаль также отказалась от общения с журналистами, попросив с пониманием отнестись к тяжелой ситуации, в которой она оказалась.

«Самое главное то, что сейчас я нахожусь в безопасности и чувствую себя все лучше. Однако я пока недостаточно сильна для того, чтобы дать полное интервью прессе», - заявила Скрипаль.

Накануне Юлия Скрипаль была выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено, сообщает «Интерфакс».

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