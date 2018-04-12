Юлия Скрипаль подозревает в отравлении своего жениха

Юлия Скрипаль подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к отравлению в Солсбери.

По данным британской газеты The Mirror, Степан и Юлия прожили вместе два года, однако после того, как она улетела в Великобританию, чтобы навестить своего отца – британского шпиона Сергея Скрипаля, молодой человек не выходил на связь. Теперь Юлия опасается, что больше никогда не увидит Степана.

Ранее двоюродная сестра Юлии Виктория рассказала, что мать Степана Татьяна якобы имела связи с российскими спецслужбами и была против помолвки ее сына с «дочерью предателя».

Ранее в заявлении, опубликованном Скотланд-Ярдом, Юлия Скрипаль отказалась от услуг российского посольства и от общения с двоюродной сестрой, которая собиралась навестить ее в Великобритании.

4 марта экс-полковник ГРУ, уличенный в работе на британскую разведку Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был отравлен неизвестным веществом. Власти Великобритании сразу обвинили в этом Москву, однако доказательств предоставить не смогли, сообщает «Национальная служба новостей».

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