Юлия Скрипаль не нуждается в помощи посольства РФ

Юлия Скрипаль, отравленная неизвестным веществом вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ, британским шпионом Сергеем Скрипалем, не решила, хочет ли она, чтобы посольство России в Лондоне оказало ей необходимую помощь.

По словам пресс-секретаря МИД Великобритании, Юлии Скрипаль было передано предложение посольства России об оказании консульской поддержки.

«Она вправе решать, хочет ли она следовать этому. На сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала», - цитирует ТАСС слова представителя британского МИД.

4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Власти Великобритании сразу обвинили в произошедшем Россию, однако никаких доказательств не предоставили. Позже выяснилось, что Скрипали идут на поправку, а Юлия накануне была выписана из больницы.