Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию

Дочь экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия рассчитывает вернуться в Россию.

«Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну», — заявила Скрипаль в видеообращении, записанном агентством Reuters.

Она также поблагодарила российское посольство в Лондоне за предложение помощи, однако еще раз подчеркнула, что в настоящее время в ней не нуждается.

В настоящее время Юлия Скрипаль находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом А-234. Власти Великобритании обвинили в произошедшем российское государство, однако Москва это категорически отрицает, так как никаких доказательств предоставлено не было, сообщает «РИА Новости».