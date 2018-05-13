Юлия Самойлова объяснила свой провал на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, считает справедливым непопадание в финал.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», - сказала она в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Певица отметила, что в конкурсе не было какой-либо политической подоплеки, передает РИА «Новости». По ее словам, многие сильные исполнители не прошли в финал «Евровидения».

Самойлова выступила с песней «I Won't Break» во втором полуфинале под шестым номером. Поездка певицы в Португалию обошлась Первому каналу в 15 млн рублей.