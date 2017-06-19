Юлия Липницкая поселится около леса
Фигуристка Юлия Липницкая получила в подарок квартиру в Москве.
Недвижимость спортсменке подарила одна из строительных компаний за победу в сочинской олимпиаде, сообщает «АиФ-Урал». Название копании издание не приводит.
Квартира находится на юго-западе столицы. Фигуристку очень порадовало соседство с лесным массивом. По ее словам, она всегда мечтала жить рядом с лесом, поскольку с детства любит природу.
Липницкая завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2014. Кроме того, она является чемпионкой Европы и вице чемпионкой мира того же года.
Следующая новость Фонд «Соцгоспроект» пригрозил Алексею Навальному судом
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии