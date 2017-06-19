Юлия Липницкая поселится около леса

Фигуристка Юлия Липницкая получила в подарок квартиру в Москве.

Недвижимость спортсменке подарила одна из строительных компаний за победу в сочинской олимпиаде, сообщает «АиФ-Урал». Название копании издание не приводит.

Квартира находится на юго-западе столицы. Фигуристку очень порадовало соседство с лесным массивом. По ее словам, она всегда мечтала жить рядом с лесом, поскольку с детства любит природу.

Липницкая завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2014. Кроме того, она является чемпионкой Европы и вице чемпионкой мира того же года.

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