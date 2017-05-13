Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Российская исполнительница Юлия Чичерина получила паспорт провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Документ певице вручил министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет.

Вручение паспорта состоялось на торжественной церемонии открытия мотосезона. Луганскинформцентр цитирует Корнета: «В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики».

Президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов рассказал, что инициатива получения паспорта принадлежала самой певице. Она написала соответствующее обращение главе ЛНР Игорю Плотницкому. Он уточнил: «Обратилась ко мне Юля (Чичерина) - моя подруга и боевой товарищ. Теперь прописана она у нас в мотоцентре «Русские мотоциклисты Донбасса».

Ранее документ из рук главы ЛНР получил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.