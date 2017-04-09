В Южной Осетии начались выборы президента и референдум о переименовании республики

В Южной Осетии в 08:00 по местному времени началось голосование за кандидатов в президенты республики.

Как сообщил РИА Новости секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова, всего работают 77 избирательных участков: «Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время».

За пост президента борются действующий глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты на место главы Южной Осетии выступают за укрепление отношений с Россией.

Вместе с выборами главы государства в Южной Осетии проходит референдум о переименовании республики в государство Алания. Поэтому каждому избирателю предлагается два бюллетеня для голосования.

За ходом выборов следят 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один голос.