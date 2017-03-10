КС Южной Кореи утвердил импичмент президента страны

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Вместе с должностью бывшая глава государства лишится ряда положенных ей привилегий.

Пропрезидентская Партия свободы Южной Кореи заявила, что уважает решение КС и признает его. Кроме того, она извинилась перед избирателями за то, что не оправдала их ожиданий, сообщает ТАСС.С импичментом Пак Кын Хе партия теряет статус правящей.

В соответствии с законодательством Южной Кореи досрочные выборы президента должны пройти в стране в течение 60 дней.