КС Южной Кореи утвердил импичмент президента страны
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Вместе с должностью бывшая глава государства лишится ряда положенных ей привилегий.
Пропрезидентская Партия свободы Южной Кореи заявила, что уважает решение КС и признает его. Кроме того, она извинилась перед избирателями за то, что не оправдала их ожиданий, сообщает ТАСС.С импичментом Пак Кын Хе партия теряет статус правящей.
В соответствии с законодательством Южной Кореи досрочные выборы президента должны пройти в стране в течение 60 дней.
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