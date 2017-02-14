В Южной Корее узнали про ликвидацию брата вождя Северной Кореи
Две женщины, вооруженные отравленными иглами, якобы убили в малазийском аэропорту брата лидера КНДР Ким Чен Ына, - долгое время проживавшего за границей Ким Чен Нама. Об этом сообщило южнокорейское телевидение со ссылкой на некие источники в правительстве.
Телеканал «Чосон-ТВ» утверждает, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с «отравленными иглами», и полиция Малайзии заподозрила в них «агентов» КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рёнхап».
По версии этого агентства, Ким Чен Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.
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