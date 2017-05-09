В Южной Корее стартовали президентские выборы
В Южной Корее начались досрочные выборы главы государства, назначенные после того, как была отстранена от должности Пак Кын Хе.
Основные претенденты на пост президента: Мун Чжэ Ин от Демократической партии, Ан Чхоль Су от центристской «Народной партии» Южной Кореи и представитель консервативного лагеря Хон Чжун Пхе. Согласно данным соцопросов, первого из кандидатов поддерживают свыше 42% избирателей, остальных – около 20%, передает РИА «Новости».
Победитель будет объявлен ЦИК утром 10 мая. Сразу после этого состоится инаугурация нового главы государства.
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