В Южной Корее стартовали президентские выборы

В Южной Корее начались досрочные выборы главы государства, назначенные после того, как была отстранена от должности Пак Кын Хе.

Основные претенденты на пост президента: Мун Чжэ Ин от Демократической партии, Ан Чхоль Су от центристской «Народной партии» Южной Кореи и представитель консервативного лагеря Хон Чжун Пхе. Согласно данным соцопросов, первого из кандидатов поддерживают свыше 42% избирателей, остальных – около 20%, передает РИА «Новости».

Победитель будет объявлен ЦИК утром 10 мая. Сразу после этого состоится инаугурация нового главы государства.