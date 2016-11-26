В Южной Корее прошла массовая демонстрация против президента

В южнокорейской столице Сеуле состоялась массовая акция протеста против главы государства Пак Кын Хе.

По данным организаторов митинга в нем приняли участие порядка 1,3 миллиона человек. В полиции приводят гораздо более скромную цифру – 260 тысяч протестующих, передает РИА «Новости».

В акции принимали участие представители трех оппозиционных партий Южной Кореи и свыше полтора тысяч общественных объединений. Для обеспечения безопасности во время демонстрации были задействованы примерно 25 тысяч полицейских. Протестующим впервые разрешили приблизиться к резиденции главы государства на расстояние 200 метров.

Пак Кын Хе оказалась замешанной в крупном политическом скандале фигурантом которого является ее приближенная Цой Сунь Силь. Последняя находится под арестом. Президента от этого защищает иммунитет, но она включена в число подозреваемых. Накануне в резиденции главы государства прошли обыски, а сама она была вызвана на допрос к следователю.