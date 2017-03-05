В Южной Корее прошел 18-й митинг в поддержку импичмента президента
В Сеуле прошел массовый митинг с требованием отставки президента Кореи Пак Кын Хе.
По данным ТАСС, эта акция стала восемнадцатой. В ней приняли участие около миллиона человек.
Митингующие собрались на площади Кванхвамун с требованиями к Конституционному суду утвердить импичмент Пак Кын Хе до 13 марта. Именно тогда истекает срок полномочий действующего главы Республики Кореи.
Одновременно в столице Кореи проходил митинг сторонников президента, которые пытаются не допустить импичмента и вернуть Пак Кын Хе к власти. Они считают, что за отставкой президента стоят спецслужбы КНДР и «прокоммунистические элементы» в Южной Корее.
В декабре 2016 года депутаты южнокорейского парламента поддержали импичмент Пак Кын Хе. Они обвинили политика в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.Теперь решение об импичменте может дать только Конституционный суд.
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