В Южной Корее приняли закон о расследовании президентского скандала

В Южной Корее принят специальный закон, призванный ускорить расследование скандала, в котором оказалась замешана президент Пак Кын Хе.

В соответствии с документом, будет создана независимая комиссия, в состав которой войдут представители Демократической и Народной партий, а также главы государства. Комиссия будет работать в течение 60 дней. В случае необходимости срок ее полномочий продлят еще на 30 дней.

Кроме того, выяснением всех обстоятельств скандала займется следственная группа из нескольких десятков экспертов. Им даны четыре месяца на то, чтобы провести расследование.

Основной фигурант дела – Цой Сун Силь – помещена под арест за вмешательство в политику страны, злоупотребление властью президента и финансовые махинации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

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