В Южной Корее погибли два человека в связи с импичментом президенту

В Сеуле произошли стычки в связи утверждением Конституционным судом Южной Кореи импичмента президенту Пак Кын Хе. В результате столкновений погибли два человека.

По данным полиции, в общей сложности у здания суда собралось до 20 тысяч сторонников и противников Пак Кын Хе. После объявления вердикта первые стали выражать негодование, а вторые – приветствовали решение КС.

По информации СМИ, одним из погибших является пожилой мужчина. Он умер в результате падения с автобуса, на который забрался в ходе акции протеста. Причина смерти второго человека не сообщается, передает «Интерфакс».

После отстранения Пак Кын Хе новый глава государства должен быть избран в течение 60 дней.