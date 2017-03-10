В Южной Корее погибли два человека в связи с импичментом президенту
В Сеуле произошли стычки в связи утверждением Конституционным судом Южной Кореи импичмента президенту Пак Кын Хе. В результате столкновений погибли два человека.
По данным полиции, в общей сложности у здания суда собралось до 20 тысяч сторонников и противников Пак Кын Хе. После объявления вердикта первые стали выражать негодование, а вторые – приветствовали решение КС.
По информации СМИ, одним из погибших является пожилой мужчина. Он умер в результате падения с автобуса, на который забрался в ходе акции протеста. Причина смерти второго человека не сообщается, передает «Интерфакс».
После отстранения Пак Кын Хе новый глава государства должен быть избран в течение 60 дней.
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