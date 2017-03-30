В Южной Корее арестовали троих россиян по подозрению в контрабанде
Полиция Южной Кореи задержала троих граждан России, которые подозреваются в незаконном провозе лекарственных препаратов из КНДР.
По данным правоохранительных органов, купленные в Северной Корее лекарства и БАДы, они переправили в Южную Корею из России посредством авиапочты. Препараты реализовывались через социальные сети, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на агентство Ренхап.
У россиян изъяли более 200 упаковок различных препаратов, общая стоимость которых составила порядка восьми тысяч долларов. О том, какое наказание им грозит в случае доказательства вины, не сообщается.
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